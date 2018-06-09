Динара Алимбекова идет на поправку

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова рассказала о ходе процесса реабилитации после операции на левом плече.

"Моя жизнь — биатлон, и я очень соскучилась по этим моментам. Мне сократили срок с 6 до 5 недель с фиксирующей повязкой, и на следующем сборе я уже приступлю к лечебной физкультуре. Спасибо болельщикам за слова поддержки!" —белорусскую спортсменку "Биатлон онлайн".