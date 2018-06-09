|
Динара Алимбекова идет на поправку
Спортсменке сократили срок ношения фиксирующей повязки с 6 до 5 недель На следующем сборе она приступит к лечебной физкультуре.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова рассказала о ходе процесса реабилитации после операции на левом плече.
"Моя жизнь — биатлон, и я очень соскучилась по этим моментам. Мне сократили срок с 6 до 5 недель с фиксирующей повязкой, и на следующем сборе я уже приступлю к лечебной физкультуре. Спасибо болельщикам за слова поддержки!" —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменке сократили срок ношения фиксирующей повязки с 6 до 5 недель На следующем сборе она приступит к лечебной физкультуре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)