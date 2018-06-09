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Динара Алимбекова идет на поправку

10.06.2018 08:03 — Разное | Партизан  
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Спортсменке сократили срок ношения фиксирующей повязки с 6 до 5 недель На следующем сборе она приступит к лечебной физкультуре.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова рассказала о ходе процесса реабилитации после операции на левом плече. 

"Моя жизнь — биатлон, и я очень соскучилась по этим моментам. Мне сократили срок с 6 до 5 недель с фиксирующей повязкой, и на следующем сборе я уже приступлю к лечебной физкультуре. Спасибо болельщикам за слова поддержки!" — цитирует белорусскую спортсменку "Биатлон онлайн".


 
 
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Спортсменке сократили срок ношения фиксирующей повязки с 6 до 5 недель На следующем сборе она приступит к лечебной физкультуре.
 
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