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Автомобилистка не пропустила мотоциклиста в Мотоле, мужчина погиб

10.06.2018 09:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Автомобилистка не пропустила мотоциклиста в Мотоле, мужчина погиб
ГАИ Брестской области

По предварительной информации 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигалась по улице Ворошилова по направлению от ул. Юбилейная к ул. Кирова. На перекрестке с ул. Братьев Миховичей женщина при выполнении маневра левого поворота не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом «Ямаха YZF 600» под управлением 25-летнего жителя Мотоля, который двигался во встречном направлении прямо, сообщили в ГАИ Брестской области.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. 

Автомобилистка не пропустила мотоциклиста в Мотоле, мужчина погиб
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