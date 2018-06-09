Автомобилистка не пропустила мотоциклиста в Мотоле, мужчина погиб

По предварительной информации 48-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигалась по улице Ворошилова по направлению от ул. Юбилейная к ул. Кирова. На перекрестке с ул. Братьев Миховичей женщина при выполнении маневра левого поворота не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом «Ямаха YZF 600» под управлением 25-летнего жителя Мотоля, который двигался во встречном направлении прямо, сообщили в ГАИ Брестской области.

В результате аварии мотоциклист скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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