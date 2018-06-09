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Торжества по случаю 60-летия города продолжаются в Новополоцке

10.06.2018 10:04 — Разное | ОНТ  
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Юбилей с размахом! В Новополоцке завершаются торжества по случаю Дня рождения. Самому молодому городу страны – 60.

Грандиозную программу подготовила Федерация профсоюзов Беларуси. На главной концертной сцене будут чествовать трудовые династии. Подарок ждёт и ветеранов труда.Им помогут навести порядок на подсобных участках.

Кристина Никифорова, студентка 5-го курса Полоцкого государственного университета: «Новополоцк – замечательный город, и то, что ему исполняется 60 лет, всего лишь малая часть его истории. Я считаю, что чем больше лет ему исполняется, тем моложе он становится. Студенты, молодёжь, которая наполняет город, дают ему жизнь. Они дают ему толчок, они дают ему развитие».

Завершится праздник на громкой ноте – зрителей ждёт 4-часовой музыкальный марафон популярных молодых исполнителей. Шоу помогал готовить и наш телеканал. Телеверсию зажигательного концерта смотрите в эфире ОНТ.

 
 
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​Юбилей с размахом! В Новополоцке завершаются торжества по случаю Дня рождения. Самому молодому городу страны – 60.
 
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