Выпускные вечера прошли в белорусских школах

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Выпускные выходные! 10 июня по всей стране продолжат вручать аттестаты об окончании школы.

Событие – одновременно волнительное и торжественное. По этому случаю бывшие ученики сменили деловую форму на вечерние наряды. Аттестаты получают более 55 тысяч одиннадцатиклассников. 9 июня лучших выпускников чествовали в одном из районов столицы.

Пётр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска: «Это совершенно другие дети. Мы сегодня видим, что наши выпускники, наши медалисты – либо спортсмены, либо победители олимпиад. То есть они поставили цель и идут к ней достойно».

Времени на ностальгию после расставания со школой совсем мало. Статус выпускника вскоре сменится на абитуриента. И первое испытание – централизованное тестирование. Оно стартует 12 июня с экзамена по белорусскому языку.