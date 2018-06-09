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Выпускные вечера прошли в белорусских школах

10.06.2018 10:04 — Разное | ОНТ  
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Выпускные выходные! 10 июня по всей стране продолжат вручать аттестаты об окончании школы.

Событие – одновременно волнительное и торжественное. По этому случаю бывшие ученики сменили деловую форму на вечерние наряды. Аттестаты получают более 55 тысяч одиннадцатиклассников. 9 июня лучших выпускников чествовали в одном из районов столицы.

Пётр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска: «Это совершенно другие дети. Мы сегодня видим, что наши выпускники, наши медалисты – либо спортсмены, либо победители олимпиад. То есть они поставили цель и идут к ней достойно».

Времени на ностальгию после расставания со школой совсем мало. Статус выпускника вскоре сменится на абитуриента. И первое испытание – централизованное тестирование. Оно стартует 12 июня с экзамена по белорусскому языку.

 
Теги: Минск
 
 
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Выпускные выходные! 10 июня по всей стране продолжат вручать аттестаты об окончании школы.
 
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