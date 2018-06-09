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Купятичи: Здесь проросли семейные корни

10.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Есть села, в которых живет и работает молодежь, а событий происходит множество. Одна из таких - деревня Купятичи. Мои детские воспоминания связаны с этим местом - здесь живут мои бабушки и дедушки. В детстве я проводила с ними каникулы, выходные и праздники - это было и остается для меня доброй, уже сложившейся традицией. 

  Кто такие «купяцічы»?

  Существует две версии происхождения названия. Старожилы рассказывают такую историю: «Когда купцы ехали на торговлю, а дорога была длинная, да еще и через болота, они оставались на ночлег на высоких холмах - купах. Так среди болот возникли пять хуторов. С того времени поселение стали называть Купятичи — купять». 
Вторая версия связана со значением слов «купя» - покупка и «купяці» - покупать. Говорят, что здесь жили люди, которые ездили за границу покупать товар, поэтому их так и назвали - «купяцічы». 


  От времён язычества до современности



  Деревня богата легендами, и упоминается она еще со времен существования язычества. Говорят, что здесь находилось городище редкого болотного кругового типа. Есть мнение, что это был храм поклонения водяным богам, в жертву которым приносили девушек и молодых женщин. А с появлением христианства верующие стали уничтожать языческие места поклонения и строить церкви. 

  В труде Афанасия Кальнофойского «Тератургима, или Чудеса, совершившиеся как в самом Печерском монастыре, так и в обеих его пещерах» сообщается, что 15 ноября 1182 года в Купятичах явилась чудотворная икона. Девочка Аня пасла стадо овец своего отца и в ветвях дерева заметила сияние. Она подошла ближе и увидела крест с изображением Пресвятой Богородицы. Девочка отнесла его домой и положила в сундук, но, когда вернулась назад, снова увидела этот крест на дереве. Она сняла его, думая, что это уже другой, и повесила себе на грудь. А вечером, когда девочка вернулась домой, она обнаружила, что креста нет ни на груди, ни в сундуке. Анна рассказала эту историю своему отцу Василию. Они пошли на то место и снова увидели крест на дереве. Тогда все поняли: Божья Матерь хочет, чтобы в Купятичах был воздвигнут храм. Позже на месте явления креста была построена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это была небольшая деревянная церковь, где и поместилась найденная девочкой святыня - самая древняя икона Божьей Матери, явленной на землях Беларуси. 

  Уже при строительстве храма произошло первое чудо. Один почти слепой человек помогал в строительстве. Помощь его была незначительной: он убирал ветки, сучья и все время молился, чтобы Пресвятая Богородица помогла ему лучше видеть. И исцеление произошло. Так Богородица показала, что отныне будет заступницей всех людей, живущих в Купятичах. 

  В ХIII веке татары сожгли храм. Люди думали, что икона тоже сгорела, но ее обнаружил паломник Иоаким, который по Припяти возвращался из Иерусалима. Он услышал голос: «Иоаким, остановись здесь, ты должен мне послужить!» Паломник подумал, что ему послышалось, и продолжал плыть дальше. Тогда голос повторил то же самое. Иоаким вышел на то место, где стоял храм. На пепелище, которое осталось от сгоревшей церкви, паломник увидел сияние, а когда подошел ближе, то обнаружил икону Пресвятой Богородицы. Когда люди узнали, что икона не сгорела, на этом же месте построили второй храм. А Иоаким остался в нем священно-служителем. 

  Богородица продолжала творить чудеса, исцеляя всех людей, которые приходили к ней со своими недугами. Но произошло и страшное событие. Одна княгиня захотела быть похороненной в Купятичской церкви и об этом долго просила священника. Богородица явилась во сне к Иоакиму и сказала, что «не должно тело этой княгини лежать в церкви». Но священник не прислушался к словам и похоронил богатую княгиню в храме. На следующий день люди обнаружили, что тело княгини выброшено из земли, а Богородица снова явилась во сне к Иоакиму и сказала: «Передай людям: за то, что они не послушали моего голоса, на сто лет, а может, и больше, отнимется слава о чудесах от моей иконы. Люди будут приходить, просить, но чудеса будут происходить гораздо реже». Так и случилось…

  В 1629 году при Купятичской церкви возник монастырь, который стал опорой православия на Пинщине. В то время насильно насаждали униатство, и под угрозой захвата монастыря икона была передана в Свято-Софийский собор в Киев. А для Купятичей была сделана точная копия этой иконы, которая сейчас хранится в храме Николая Чудотворца, построенном здесь позже. В 1817 году монастырь был закрыт униатами, а на том месте, как напоминание, сейчас стоит крест. Во время Великой Отечественной войны икона Пресвятой Богородицы бесследно исчезла из Свято-Софийского собора, ее местонахождение неизвестно.

  Свято-Николаевская церковь 




  Купятичская церковь была построена в 1894 году. Освятили ее в честь Николая Чудотворца. Главная ее святыня - копия Купятичской иконы Божьей Матери - представляет собой деревянный крест в золотом окладе. На кресте изображена Пресвятая Богородица во весь рост, которая держит в руках младенца Иисуса. Слева и справа от Пресвятой Богородицы - лики праведных Иоакима и Анны. 

  В наше время Купятичская церковь и икона стали местом поклонения для паломников со всей Беларуси. Есть место чудесам и в наше время. Так, известен факт, когда свеча, стоявшая возле святыни, сама зажглась накануне праздника Купятичской иконы Божьей Матери (28 ноября).

  Сейчас в храме святителя Николая Чудотворца много икон, цветов, здесь чисто и светло. Единственное неудобство - церковь не отапливается. Но даже зимой, несмотря на холод, каждое воскресенье здесь проходит служба.
Есть в Купятичах добрая традиция, которую активно поддерживает народ. Добровольцы, чаще всего женщины, на праздник Рождества Христова ходят колядовать, а полученные средства жертвуют на нужды церкви. 

  Наши дни

  Находится деревня Купятичи в пятнадцати километрах от Пинска и состоит в Городищенском сельском Совете. Раньше Купятичи входили в состав Пинского уезда Минской губернии, в деревне было четыре улицы. Местные до сих пор их так и называют: Грудок, Грэбля, Мястэчковая и Клумачоўка. 

  Здесь проживают 758 человек. Развита инфраструктура: работают два магазина, есть школа, в которой обучаются 240 детей, сельский клуб, библиотека, плодово-ягодный сад на двести сорок гектаров, деревня газифицирована. 

  Люди

  Народ здесь очень трудолюбивый. Каждый житель, в том числе и молодой, имеет свой приусадебный участок, который засаживает различными сельскохозяйственными культурами и не дает ни одному кусочку земли пустовать. Вдоль дворов стоят огромные теплицы. Весной там выращивают тюльпаны и петуньи, а летом - огурцы и помидоры. Этим «купятцы» и примечательны. Не секрет, что их еще называют «тепличниками». 

 Летом с самого рассвета здесь уже кипит работа: надо успеть собрать урожай, полить, прополоть. А в полдень уже становится жарко и находиться в теплице или на грядках невозможно. Тогда для трудяг наступает время отдыха. А вечером с новыми силами они снова спешат в огород, и работа у них всегда находится! По этому поводу местные шутят: «Робым з ранку до змэрканку!» Выходной бывает редко: по воскресеньям и в церковные праздники. Многие говорят, что уже не представляют свою жизнь без огорода, и удивляются, как можно жить в деревне и ничего не выращивать. Вот это, наверное, и есть настоящее полесское трудолюбие.

  Трудится на земле и молодое поколение. Многие приезжают сюда работать из города. Так же строят теплицы и по примеру своих родителей работают не покладая рук. И в этом нет ничего зазорного, а наоборот - заслуживает уважения.
 
  Дарья Бахир, юнкор «ПВ»
  Фото автора

 
 
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  Есть села, в которых живет и работает молодежь, а событий происходит множество. Одна из таких - деревня Купятичи. Мои детские воспоминания связаны с этим местом...
 
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