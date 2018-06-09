Cотрудник Tesla спит за рулем во время езды на автопилоте

В Сети появилось видео, в котором показано, как сотрудник компании Tesla Motors спит за рулем служебного электрокара во время езды с активной системой полуавтоматического управления Autopilot. Ролик разметил в YouTube пользователь Mike Cagulada .

Видео было снято в городе Фримонт, штат Калифорния, где находится крупнейшее производственное предприятие компании Tesla. «Это автопилот нового уровня или, может быть, автомобиль полностью автономный?», — спрашивает автор в описании к ролику.

Напомним, в конце мая 2018 года электрокар Tesla Model S в США врезался в полицейский кроссовер Ford Explorer. При этом водитель «Теслы» заявил, что у его автомобиля в момент ДТП был активирован режим полуавтоматического управления. Похожая авария с участием Tesla Model S произошла в американском штате Юта. Электрокар, за рулем которого находилась женщина, на скорости около 100 км/ч врезался в машину пожарной службы. Автомобилистка утверждала, что на момент аварии в электрокаре был задействован «автопилот», а сама она смотрела в экран мобильного телефона.

При этом компания Tesla Motors в руководстве по эксплуатации автомобиля особо подчеркивает, что система Autopilot является исключительно вспомогательной функцией. Водитель должен постоянно держать руки на рулевом колесе, смотреть на дорогу и быть готовым в любой момент взять управление на себя.