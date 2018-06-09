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Cотрудник Tesla спит за рулем во время езды на автопилоте
В Сети появилось видео, в котором показано, как сотрудник компании Tesla Motors спит за рулем служебного электрокара во время езды с активной системой полуавтоматического управления Autopilot. Ролик разметил в YouTube пользователь
Видео было снято в городе Фримонт, штат Калифорния, где находится крупнейшее производственное предприятие компании Tesla. «Это автопилот нового уровня или, может быть, автомобиль полностью автономный?», — спрашивает автор в описании к ролику.
Напомним, в конце мая 2018 года электрокар Tesla Model S в США
При этом компания Tesla Motors в руководстве по эксплуатации автомобиля особо подчеркивает, что система Autopilot является исключительно вспомогательной функцией. Водитель должен постоянно держать руки на рулевом колесе, смотреть на дорогу и быть готовым в любой момент взять управление на себя.
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В интернете появился видеоролик, в котором показан спящий за рулем работник завода Tesla, едущий на электрокаре Model S.
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