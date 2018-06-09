Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Президент США решил не одобрять текст коммюнике саммита «Большой семёрки». Причиной такого решения стало недовольство Трампа риторикой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

«Основываясь на не соответствующих действительности заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада установила высокие пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я приказал представителям США не подписывать коммюнике», – сообщил Трамп.

Также президент США отметил, что во время его встреч с канадским премьером на саммите Трюдо был «кротким и мягким», однако затем на пресс-конференции заявил, что американские пошлины для него оскорбительны. «Очень нечестно и слабо», – резюмировал Трамп.