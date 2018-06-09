|
Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
Президент США решил не одобрять текст коммюнике саммита «Большой семёрки». Причиной такого решения стало недовольство Трампа риторикой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
«Основываясь на не соответствующих действительности заявлениях Джастина на его пресс-конференции и том факте, что Канада установила высокие пошлины на продукцию наших фермеров, рабочих и компаний, я приказал представителям США не подписывать коммюнике», – сообщил Трамп.
Также президент США отметил, что во время его встреч с канадским премьером на саммите Трюдо был «кротким и мягким», однако затем на пресс-конференции заявил, что американские пошлины для него оскорбительны. «Очень нечестно и слабо», – резюмировал Трамп.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США решил не одобрять текст коммюнике саммита «Большой семёрки». Причиной такого решение стало недовольство Трампа риторикой премьер-министра Канады...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)