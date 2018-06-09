МЧС: три человека одновременно утонули в реке в Мостовском районе

Как стало известно, трагедия произошла вечером 9 июня около деревни Новоселки в месте впадения реки Щара в реку Неман. По неизвестным пока причинам, там утонули сразу три человека.

На место происшествия были вызваны спасатели. По сообщению представителей Гродненского областного управления МЧС, тела погибших пока не найдены. В поисках задействованы сотрудники МЧС, ОСВОД, РОВД.

Напомним, с начала 2018 года в Беларуси утонули уже более сотни человек. В большинстве случаев люди гибнут в запрещенных для купания местах – технических водоемах, мелиоративных каналах.