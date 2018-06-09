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Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для исторической встречи с Трампом
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где 12 июня должен состояться исторический саммит КНДР-США.
Сообщается, что он прилетел в аэропорт «Чанги» самолётом китайских авиалиний.
Переговоры Ким Чен Ына с Дональдом Трампом пройдут в отеле на острове Сентоса.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, где 12 июня должен состояться исторический саммит КНДР-США.
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