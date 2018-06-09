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3 медали завоевали белорусы в первый день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

10.06.2018 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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3 медали завоевали белорусы в первый день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Белоруска Елена Ноздрева (по центру) установила мировой рекорд. © / European Canoe Association

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит в Белграде (Сербия). 9 июня белорусские спортсмены не остались без наград.

3 медали завоевали белорусы в первый день ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ Белоруска Елена Фурман взяла «золото» на этапе КМ по академической гребле

В финальном заезде каноэ-одиночки на 500 м Елена Ноздрева стала чемпионкой Европы. Наша спортсменка опередила россиянку Ксению Курач и украинку Людмилу Лузан. Отметим, что белоруска установила мировой рекорд в данной дисциплине.

Еще одну золотую награду завоевали Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и Роман Петрушенко в финальном заезде байдарки-четверки на 1000 м. Белорусы к середине дистанции уверенно лидировали и не позволили соперникам опередить их в финишном створе. «Серебро» досталось команде Словакии, «бронза» – сборной Испании.

Серебряная медаль в активе женской байдарки-четверки в составе Алины Свито, Надежды Лепешко, Марины Литвинчук и Ольги Худенко. На дистанции 500 м наши спортсменки уступили лишь признанным фавориткам из Венгрии.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 10 июня. Будут разыграны еще 20 комплектов наград, на которые будут претендовать и белорусы.

 
 
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На счету белорусской команды две золотые и одна серебряная награды.
 
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