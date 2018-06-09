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Как сообщает Reuters со ссылкой на текст документа, входящие в G7 государства готовы. Действия Москвы называются в заявленииКроме того, в заявлении G7 говорится о намерении стран «группы семи» сформировать механизм координированного реагирования на действия враждебных государств. Страны G7 намереныБританский премьерзаявила, что приветствуетсказала политик.Возвращение России в «группу семи», о котором накануне говорил президент СШАи которое поддержал итальянский премьер, пока, как отметил премьер-министр Канады, пока