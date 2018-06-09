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Олигархи начали раздел активов миллиардера Магомедова
Зиявудин Магомедов
Как сообщает
Через группу "Сумма" Магомедов владеет долями в крупнейшем в РФ портовом операторе НМПТ, крупнейшем операторе контейнерных перевозок "Трансконтейнер", в Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Объединенной зерновой компании и крупнейшем в России морском зерновом терминале в Новороссийске (НКХП).
Тем временем активы Магомедова готовят к продаже.
Как сообщает
Пока Магомедов находится в СИЗО, группа Fesco, где миллиардер владеет долей в 32,5%, ищет покупателя на блокпакет 25,07%.
"Трансконтейнер" привлек внимание миллиардера Романа Абрамовича (состояние 10,8 млрд долларов), который рассматривает возможность его покупки совместно со структурами Александра Абрамова.
Другой претендент - Михаил Лисин, при СССР работавший электрослесарем, а в 1990х разбогатевший на торговле металлом, которая позволила ему выкупить контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината. В мае 2018-го, по оценке Bloomberg, Лисин стал богатейшим человеком России с состоянием в 20,2 млрд долларов.
В Fesco указывают, что окончательных решений по изменению доли участия в "Трансконтейнере" не принято. В "Сумме" обращают внимание на то, что без решения о приватизации госпакета акций ПАО нет и принципиальной позиции по сделке. При этом в группе подтвердили поступающие предложения от потенциальных покупателей.
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Тверской суд Москвы в субботу арестовал доли в компаниях и другое имущество Зиявудина Магомедова.
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