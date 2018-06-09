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Олигархи начали раздел активов миллиардера Магомедова

10.06.2018 10:53 — Разное | UDF  
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Зиявудин Магомедов
Тверской суд Москвы в субботу арестовал доли в компаниях и другое имущество Зиявудина Магомедова, который считался одним из наиболее близких к правительству Дмитрия Медведева бизнесменов, а в конце марта был задержан при попытке вылететь в Майами по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей.

Как сообщает Reuters, всего вынесено 27 постановлений об аресте имущества в рамках обеспечительных мер. Помимо акций компаний Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в 1,4 млрд долларов, арестованы четыре машины, две квартиры и банковские счета.

Через группу "Сумма" Магомедов владеет долями в крупнейшем в РФ портовом операторе НМПТ, крупнейшем операторе контейнерных перевозок "Трансконтейнер", в Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Объединенной зерновой компании и крупнейшем в России морском зерновом терминале в Новороссийске (НКХП).

Тем временем активы Магомедова готовят к продаже.

Как сообщает "Коммерсант", первым отойти к новым собственникам может "Трансконтейнер" - компания, контролирующая более 40% контейнерных перевозок в России.

Пока Магомедов находится в СИЗО, группа Fesco, где миллиардер владеет долей в 32,5%, ищет покупателя на блокпакет 25,07%.

"Трансконтейнер" привлек внимание миллиардера Романа Абрамовича (состояние 10,8 млрд долларов), который рассматривает возможность его покупки совместно со структурами Александра Абрамова.

Другой претендент - Михаил Лисин, при СССР работавший электрослесарем, а в 1990х разбогатевший на торговле металлом, которая позволила ему выкупить контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината. В мае 2018-го, по оценке Bloomberg, Лисин стал богатейшим человеком России с состоянием в 20,2 млрд долларов.

В Fesco указывают, что окончательных решений по изменению доли участия в "Трансконтейнере" не принято. В "Сумме" обращают внимание на то, что без решения о приватизации госпакета акций ПАО нет и принципиальной позиции по сделке. При этом в группе подтвердили поступающие предложения от потенциальных покупателей.

 
 
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Тверской суд Москвы в субботу арестовал доли в компаниях и другое имущество Зиявудина Магомедова.
 
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