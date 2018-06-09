Олигархи начали раздел активов миллиардера Магомедова



Зиявудин Магомедов

Как сообщает, всего вынесено 27 постановлений об аресте имущества в рамках обеспечительных мер. Помимо акций компаний, состояние которого Forbes оценивает в 1,4 млрд долларов, арестованы четыре машины, две квартиры и банковские счета.Через группу "Сумма" Магомедов владеет долями в крупнейшем в РФ портовом операторе НМПТ, крупнейшем операторе контейнерных перевозок "Трансконтейнер", в Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Объединенной зерновой компании и крупнейшем в России морском зерновом терминале в Новороссийске (НКХП).Тем временем активы Магомедова готовят к продаже.Как сообщает, первым отойти к новым собственникам может "Трансконтейнер" - компания, контролирующая более 40% контейнерных перевозок в России.Пока Магомедов находится в СИЗО, группа Fesco, где миллиардер владеет долей в 32,5%, ищет покупателя на блокпакет 25,07%."Трансконтейнер" привлек внимание миллиардера Романа Абрамовича (состояние 10,8 млрд долларов), который рассматривает возможность его покупки совместно со структурамиДругой претендент -, при СССР работавший электрослесарем, а в 1990х разбогатевший на торговле металлом, которая позволила ему выкупить контрольный пакет Новолипецкого металлургического комбината. В мае 2018-го, по оценке Bloomberg, Лисин стал богатейшим человеком России с состоянием в 20,2 млрд долларов.В Fesco указывают, что окончательных решений по изменению доли участия в "Трансконтейнере" не принято. В "Сумме" обращают внимание на то, что без решения о приватизации госпакета акций ПАО нет и принципиальной позиции по сделке. При этом в группе подтвердили поступающие предложения от потенциальных покупателей.