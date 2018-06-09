По факту убийства 19-летней девушки в Могилевской области возбудили уголовное дело



Фото из социальных сетей

сообщает

разыскивали с 29 мая. Она училась в Жиличском сельхозколледже, в тот день возвращалась в свою деревню Павловичи (Кировский район, Могилевская область), но домой с автобусной остановки не дошла.Спустя неделю девушку нашли мертвой. По словам местных жителей, за остановкой, на которой вышла Анастасия, находится березовая рощица. Там и обнаружили тело девушки.— рассказали в СК.— добавили в ведомстве.