ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По факту убийства 19-летней девушки в Могилевской области возбудили уголовное дело

10.06.2018 10:50 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из социальных сетей
Следственный комитет 9 июня возбудил уголовное дело по факту убийства Анастасии Талыш, сообщает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Анастасию Талыш разыскивали с 29 мая. Она училась в Жиличском сельхозколледже, в тот день возвращалась в свою деревню Павловичи (Кировский район, Могилевская область), но домой с автобусной остановки не дошла.

Спустя неделю девушку нашли мертвой. По словам местных жителей, за остановкой, на которой вышла Анастасия, находится березовая рощица. Там и обнаружили тело девушки.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси) Анастасии Талыш, считавшейся без вести пропавшей с 1 июня 2018 года», — рассказали в СК.

«Для установления точной причины смерти девушки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В рамках уголовного дела проверяются и выясняются все обстоятельства преступления, рассматриваются различные версии его совершения. В этих целях производится комплекс следственных действий: исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни потерпевшей», — добавили в ведомстве.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет 9 июня возбудил уголовное дело по факту убийства Анастасии Талыш.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ресторан «Поедем поедим» у Куропат пустует, никто туда не приезжает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика