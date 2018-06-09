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Ресторан «Поедем поедим» у Куропат пустует, никто туда не приезжает
Фото: nn.by
Жители Минска продолжают пикетировать ресторан «Поедем поедим», что открыли около Куропат. Они требуют от собственников комплекса закрыть его и либо перенести в другое место, или перепрофилировать.
Активисты информируют водителей машин, которые подъезжают к ресторану, о Куропатах. Впрочем, желающих поесть там и так почти нет. Все эти дни объект общепита простоял пустой.
8 июня на два часа задержали протестующих Дениса Урбановича. Его доставили в отделение в Боровляны, после чего отпустили и он присоединился к друзьям.
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А кто останавливается, с тем работают протестующие.
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