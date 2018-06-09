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Об этом завил, выступая 9 июня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. По словам президента Беларуси,- отметил Лукашенко. -По мнению президента Беларуси,- сказал Лукашенко.По его словам, в Беларуси этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".- убежден Лукашенко.