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Лукашенко на саммите ШОС: Неопределенность стала новой "нормальностью"
Фото: president.gov.by
Об этом завил Александр Лукашенко, выступая 9 июня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. По словам президента Беларуси, "неопределенность стала новой "нормальностью".
"Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях", - отметил Лукашенко. - "На фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны. Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере".
По мнению президента Беларуси, "именно практическая и экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации".
"На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - сказал Лукашенко.
По его словам, в Беларуси этим целям в полной мере соответствует реализация проекта Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
"Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний, и не только с Беларуси и Китая, России, но и всего мира, особенно Европейского союза", - убежден Лукашенко.
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