|
России предрекли топливную катастрофу и массовое закрытие независимых АЗС
Фото: ТАСС
С таким заявлением выступил в субботу Независимый топливный союз, объединящий владельцев 15 тысяч автозаправок в 24 регионах России.
Уже сегодня в большинстве субъекто страны независимые АЗС начали закрываться. "Для граждан России это чревато топливными дефицитами, а также окончательной монополизацией топливного рынка с последующим ростом цен на бензин, до 100 рублей за литр в ближайший год", - говорится в релизе НТС.
По мнению союза, необходимы срочные оперативные меры. Правительство должно "либо отпустить розничную цену и признать свою ответственность за сложившуюся ситуацию, либо в качестве экстренной меры включить режим ручного управления в оптовом сегменте рынка с целью обеспечить адекватную доходность для независимых сетей АЗС".
"Без этих непопулярных мер добиться оперативного результата и не допустить непоправимых последствий для топливной инфраструктуры страны принципиально невозможно", - говорится в релизе союза.
В долгосрочной перспективе необходима системная реформа, считают в НТС.
Она должна включать радикальное увеличение объемов обязательной биржевой торговли (25% - дизельное топливо; 50% - бензин), системное развитие биржевой мелкооптовой торговли; подключение торгов с отгрузкой трубопроводным транспортом.
Кроме того, нужны обязательные правила реализации нефтепродуктов на бирже для всех перерабатывающих заводов; признание приоритета территориальных индикаторов оптовой цены над национальными; упразднение временного лага при формировании цен в разных сегментах рынка; разработка рекомендуемых стандартов дифференциации уровня цен в зависимости от сегмента топливного рынка, считают в союзе.
Отдельной мерой необходима отмена акциза на топливо, как "деструктивного налога, оказывающего негативное воздействие на всю экономику страны".
"Собственники независимых АЗС загнаны в тупик налоговой и регулятивной политикой правительства РФ. Последнее соглашение вице-премьера Дмитрия Козака с крупными нефтяными компаниями о "заморозке" розничных цен только самая вершина того айсберга проблем, с которой столкнулись независимые игроки топливного рынка", - рассказывает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
К сожалению, властями пока выбрана стратегия ручного управления, которая чревата серьезной социально-экономическую катастрофой, сетует он.
"Независимый топливный союз призывает правительство во избежание катастрофических последствий для российской топливной инфраструктуры и, как следствие, масштабного социально-экономического кризиса предпринять срочные меры по стабилизации ситуации, а далее сесть за стол переговоров с широким кругом участников топливного рынка с целью выработать комплекс системных реформ для этого рынка", - говорится в заявлении Баженова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение по "заморозке" розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)