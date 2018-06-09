России предрекли топливную катастрофу и массовое закрытие независимых АЗС

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С таким заявлением выступил в субботу Независимый топливный союз, объединящий владельцев 15 тысяч автозаправок в 24 регионах России.Уже сегодня в большинстве субъекто страны независимые АЗС начали закрываться.- говорится в релизе НТС.По мнению союза, необходимы срочные оперативные меры. Правительство должно- говорится в релизе союза.В долгосрочной перспективе необходима системная реформа, считают в НТС.Она должна включать радикальное увеличение объемов обязательной биржевой торговли (25% - дизельное топливо; 50% - бензин), системное развитие биржевой мелкооптовой торговли; подключение торгов с отгрузкой трубопроводным транспортом.Кроме того, нужны обязательные правила реализации нефтепродуктов на бирже для всех перерабатывающих заводов; признание приоритета территориальных индикаторов оптовой цены над национальными; упразднение временного лага при формировании цен в разных сегментах рынка; разработка рекомендуемых стандартов дифференциации уровня цен в зависимости от сегмента топливного рынка, считают в союзе.Отдельной мерой необходима отмена акциза на топливо, как- рассказывает президент Независимого топливного союзаК сожалению, властями пока выбрана стратегия ручного управления, которая чревата серьезной социально-экономическую катастрофой, сетует он.говорится в заявлении Баженова.