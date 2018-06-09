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Президент СШАпосле выступления канадского премьер-министрана пресс-конференции по итогам саммита „Большой семерки“ обвинил его во лжи и заявил, что США не будут подписывать итоговый коммюнике встречи лидеров стран G7 в Квебеке. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.Трюдо ранее сообщил, что Оттава „продолжит реализовывать план по применению ответных тарифов“ на введенные США в мае пошлины на ввоз стали и алюминия из Европы, Канады и Мексики.подчеркивал канадский политик.— отмечал Трюдо. Итоговый коммюнике саммита, по его словам, к тому моменту уже подписали все лидеры стран G7.— заявил в ответ на это президент США. Вашингтон, по его словам, в настоящий момент ​заключил президент.Представители Трюдо, реагируя на обвинения Трампа, в свою очередь сообщили, что на своей пресс-конференции премьер-министр Канады не говорил ничего такого, чего бы он не упоминал в беседах с президентом США. Общественность в аппарате главы канадского правительства призвалина том, чем завершился саммит G7 в Квебеке. Мероприятие проходило с 8 по 9 июня. На нем лидеры стран «Большой семерки» обсудили введение США новых пошлин на импорт стали и алюминия, ситуацию на Корейском полуострове, иранскую проблему, Парижское соглашение по климату, а также конфликт на Украине, «дело Скрипаля» и санкционный режим в отношении российских бизнесменов и компаний.Денежный сбор за ввоз на территорию США стали и алюминия из Мексики, Канады и стран Евросоюза американские власти начали взимать с 1 июня. Импорт стали из этих стран Вашингтон обложил 25-процентными пошлинами, алюминия — 10-процентными. Намерение оспорить такое решение во Всемирной торговой организации (ВТО) позже выразили Канада и страны Евросоюза. Однако Дональд Трамп свою позицию позже объяснил «несправедливым» отношением этих государств к США в торговой сфере.Президент Франциипосле этого допустил, что итоговое соглашение на саммите «Большой семерки» из-за разногласий по тарифам может быть подписано без участия Соединенных Штатов.писал Макрон в своем Twitter. В группу G7, помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.