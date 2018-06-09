

Фото: JESCO DENZE

Фотографию опубликовала на своем официальном сайте в "Инстаграме" сама канцлер Германии, подписав, что речь идет оПопытки разрешить противоречия между президентом СШАи шестью странами "Большой семерки" в ходе переговоров на саммите в Квебеке провалились, и эксперты даже заговорили о возможности новой торговой войны.Главным камнем преткновения стало решение Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали, возмутившее партнеров США.Какую позицию люди на фотографии занимают в этом конфликте интересов?Трамп поверг в шок американских союзников, некоторое время назад объявив о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики на 25% и 10% соответственно.Экспортеры пригрозили ответными мерами, а разлад на саммите в Квебеке достиг таких масштабов, что порой президент США оставался в полном одиночестве.Дональд Трамп не стал дожидаться завершения саммита и отбыл раньше времени, пожаловавшись напоследок, что Америку превратили вПри этом он назвал саммит успешным и добавил, что оценивает свои отношения с коллегами по "Большой семерке" на "10 баллов из 10".всего три месяца занимает эту ответственную должность, но уже успел отличиться: он твердо отстаивает точку зрения своего шефа о том, что пошлины на импорт необходимо было ввестиЯпонского лидера пытаются убедить в том, чтобы он присоединился к ответным мерам против высоких американских пошлин.Это ставитв весьма щекотливое положение: японский премьер сделал ставку на теплые отношения с президентом Трампом, и они уже провели не менее десяти встреч с момента, когда Трамп вступил в должность.Этот член парламента от правящей партии в свое время трудился в министерстве промышленности и международной торговли. На саммите он сопровождает премьер-министра. Может ли у него быть отличная от Синдзо Абэ точка зрения?Как и следовало ожидать, канцлер Германии была на передовой. Фото говорит само за себя.Именно Меркель принадлежала идея создания механизма для разрешения торговых споров между США и их союзниками.На вопрос о том, как складываются ее отношения с Дональдом Трампом, Меркель ответила, что они не во всем соглашаются, но могут вести диалог.- отметила она.Всего за несколько часов до открытия саммитавступил в "Твиттере" в перепалку с Дональдом Трампом по поводу тарифов, так что комментаторы не преминули задаться вопросом, не означает ли это конецмежду президентами.Тем не менее, на саммите они вели себя дружелюбно, и советники Макрона отметили, что переговоры с Трампом были "откровенными и деловыми".В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделепосетовала, что находит новые американские пошлиныВпрочем, на саммите она сменила тон на более примирительный, призвав коллег не доводить дело до торговой войны.9. Ларри Кудлоу, главный экономический советник президента США Дональда ТрампаГлавный экономический советник Трампа встал на защиту решения об увеличении пошлин, подчеркнув, что на его шефа не стоит возлагать вину за развязывание торгового конфликта с союзниками.На второй день саммитазаявил журналистам, что поддерживает призыв Дональда Трампа об устранении всех пошлин между странами "Большой семерки", подчеркнув, что этоПрезидент Франции тоже опубликовал в своем "Твиттере" снимок того самого момента, но сделанный под другим углом. На нем еще лучше видно, каким плотным кольцом окружили президента Трампа лидеры стран "Большой семерки" и их помощники.