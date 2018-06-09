Под Минском наблюдали серебристые облака. Возможно, их увидите и вы



Фото: astroromantics.by

Фото: astroromantics.by

Облака заметили любители астрономии из сообщества Astroromantics. Наблюдать необычное явление можно было в Минском районе рядом с поселком Привольный около 2.00.Серебристые облака — сравнительно редкое атмосферное явление, это одни из самых высоких облаков на нашей планете. Они крайне разреженные и образуются в мезосфере на высоте 76−85 км над поверхностью Земли. Природа их появления пока не изучена до конца.Эти облака состоят из ледяных кристаллов, которые отражают солнечный свет. Из-за большой высоты и удаленности от нас серебристые облака даже ночью освещены прямыми лучами солнца. Благодаря этому кажется, будто они светятся в сумерках.— пишут любители астрономии.Обычно серебристые облака формируются летом, когда мезосфера насыщается паром, поднимающимся из тропосферы. В наших широтах чаще всего серебристые облака можно наблюдать с последних десяти дней июня до второй декады июля. Обычно они появляются несколько дней подряд, поэтому в ближайшие ночи есть смысл внимательно смотреть на небо.