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Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии – Лукашенко
Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в воскресенье.
"Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС", - сказал А.Лукашенко.
Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Как полагает президент Беларуси, развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС.
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Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, заявил президент Беларуси...
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