Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии – Лукашенко

Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в воскресенье.

"Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС", - сказал А.Лукашенко.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Как полагает президент Беларуси, развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС.