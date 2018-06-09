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Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии – Лукашенко

10.06.2018 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в воскресенье.

"Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС", - сказал А.Лукашенко.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Как полагает президент Беларуси, развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран ШОС.

 
 
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Беларусь поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере, заявил президент Беларуси...
 
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