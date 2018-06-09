﻿ Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности стран ШОС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности стран ШОС

10.06.2018 09:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил задействовать возможности республики для укрепления продовольственной безопасности партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Беларусь - страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС", - сказал А.Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств - участников ШОС в Циндао в воскресенье.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

Президент обратил внимание, что после вступления в 2017 году Индии и Пакистана в ШОС ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, отметил А.Лукашенко.

"Председатель КНР, президент Путин, все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты", - заметил президент Беларуси.

А.Лукашенко также предложил создать специализированную экспозицию "АгрoШОС" на международном форуме аграриев "Белагро", который ежегодно проходит в Минске. Он пригласил поучаствовать в ней в 2019 году всех друзей и партнеров по организации.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил задействовать возможности республики для укрепления продовольственной безопасности партнеров по Шанхайской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика