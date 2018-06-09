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Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности стран ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил задействовать возможности республики для укрепления продовольственной безопасности партнеров по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Беларусь - страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС", - сказал А.Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств - участников ШОС в Циндао в воскресенье.
Слова главы государства приводит его пресс-служба.
Президент обратил внимание, что после вступления в 2017 году Индии и Пакистана в ШОС ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях полноценная обеспеченность продовольствием является важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе, отметил А.Лукашенко.
"Председатель КНР, президент Путин, все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты", - заметил президент Беларуси.
А.Лукашенко также предложил создать специализированную экспозицию "АгрoШОС" на международном форуме аграриев "Белагро", который ежегодно проходит в Минске. Он пригласил поучаствовать в ней в 2019 году всех друзей и партнеров по организации.
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Лукашенко предложил задействовать возможности Беларуси для укрепления продовольственной безопасности стран ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил задействовать возможности республики для укрепления продовольственной безопасности партнеров по Шанхайской...
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