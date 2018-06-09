Лукашенко предложил странам ШОС создать общую IT-платформу

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать"IT-экосистему" Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "IT-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого", - сказал А.Лукашенко, выступая на заседании совета глав государств - участников ШОС в Циндао в воскресенье.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

По словам А.Лукашенко, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран", - добавил президент Беларуси.