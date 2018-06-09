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Беларусь готова содействовать расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии - Лукашенко

10.06.2018 09:09 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в воскресенье.

В условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. Неопределенность стала новой "нормальностью", -  сказал А.Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях", - добавил президент Беларуси.

Он обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, которые прямо или косвенно затрагивают практически все участвующие в саммите государства, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.

"Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере", - считает глава государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации.

"На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - заявил А.Лукашенко.

По его словам, в стране этим целям в полной мере соответствует реализация проекта китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", за которым не зря закрепилось название "жемчужина Шелкового пути".

Успешное развитие парка привлекает к нему все большее внимание зарубежных компаний со всего мира, особенно из стран Европейского союза, добавил президент.

 
 
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Беларусь готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии, заявил президент страны...
 
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