Лукашенко предрек торговые войны и призвал объединяться вокруг ШОС





Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС, обратил внимание, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле, возникает прямая угроза втягивания в торговые войны.

"Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере", - считает белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что именно практическая экономическая кооперация стран - членов ШОС с государствами-наблюдателями и партнерами, эффективное использование их транзитных и логистических возможностей может стать одним из перспективных направлений развития организации.

"На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи "интеграции интеграций" готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии", - заявил президент.