На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист

Новости Беларуси. Вечером 8 июня в Ивановском районе столкнулись машина и мотоцикл.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на перекрёстке в деревне Мотоль. Volkswagen Passat, за рулём которого находилась 48-летняя местная жительница, во время поворота не пропустил Yamaha YZF 600.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший проживал в деревне Мотоль.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По факту случившегося проводится проверка.

Летом 2018 года под Борисовом столкнулись Opel и Volkswagen.