﻿ На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист. 21.by
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На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист

10.06.2018 10:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 8 июня в Ивановском районе столкнулись машина и мотоцикл.  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на перекрёстке в деревне Мотоль. Volkswagen Passat, за рулём которого находилась 48-летняя местная жительница, во время поворота не пропустил Yamaha YZF 600.  

На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Погибший проживал в деревне Мотоль.  

На перекрёстке в Мотоле столкнулись Volkswagen и Yamaha. Погиб мотоциклист
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По факту случившегося проводится проверка.  

Летом 2018 года под Борисовом столкнулись Opel и Volkswagen.  

Один человек погиб – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 8 июня в Ивановском районе столкнулись машина и мотоцикл.   По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, ДТП произошло на перекрёстке в...
 
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