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Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче

10.06.2018 09:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 июня в товарищеском матче в Тампере белорусские футболисты проиграли финским.  

Хотя белорусы неплохо начали год, одолев в товарищеских матчах команды из Азербайджана и Словении, а также сыграв вничью со сборной Венгрии, в этот раз сборная Беларуси не смогла показать хороший результат.  

Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
Фото: АБФФ  

В первом тайме темп полностью задавали финские спортсмены. На 8 минуте в ворота белорусов был забит первый мяч. Автором гола стал Йере Уронен. Далее финны не раз пытались увеличить отрыв, но Денис Щербицкий показал отличную игру, в числе прочего трижды не пропустив исключительно опасные мячи.  

Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
Фото: АБФФ  

Во втором тайме белорусские футболисты стали играть увереннее, но гол забить не смогли всё равно. А на 75 минуте Моштаг Ягуби загнал ещё один мяч в ворота белорусов, установив окончательный счёт встречи – 2:0.  

Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
Фото: АБФФ  

На этом серия товарищеских матчей сборной Беларуси завершена. Теперь белорусским футболистам предстоит проявить себя 8 сентября в матче с противниками из Сан-Марино.  

 
 
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Новости Беларуси. 9 июня в товарищеском матче в Тампере белорусские футболисты проиграли финским.   Хотя белорусы неплохо начали год, одолев в товарищеских матчах...
 
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