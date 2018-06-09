Румынка Симона Халеп стала победительницей турнира «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла «Ролан Гаррос», победив в финале американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:4, 6:1. Лидер мирового женского тенниса в решающем поединке на старте первого и второго сетов проиграла гейм на своей подаче. Перехватить инициативу Симоне Халеп удалось под занавес второй партии. Румынка стала действовать гораздо агрессивнее в атаке, в третьем сете она добавила и на подаче.

Успех в финале над Слоан Стивенс стал первым для румынки в финалах турниров «Большого шлема». Симона Халеп, занимающая первое место в мировом рейтинге, никогда ранее не побеждала на «мэйджорах». В финале открытого чемпионата Франции румынская теннисистка сыграла в третий раз. В 2014 году она проиграла россиянке Марии Шараповой, а в 2017 году - Елене Остапенко из Латвии.

Среди белорусских игроков наиболее высокого результата в одиночном разряде на этом турнире добивалась Виктория Азаренко, которая вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2013 году. В парном разряде в Париже четырежды побеждал Максим Мирный (в 2005-2006 и 2011 и 2012 годах).

Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня финалом среди мужчин, в котором встретятся испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.