Меган Маркл нарушила правила королевской семьи

Согласно правилам королевского этикета, женщины не имеют права появляться на публике в одежде с открытыми плечами. Однако Маркл пришла на церемонию в нежно-розовом платье с широким вырезом, который слишком оголил плечи.





Телеграф. Ранее герцогиня уже не раз нарушала правила королевского двора. Так, на каждом официальном мероприятии Меган держит Гарри за руку, что противоречит этикету, передает

Trooping of the Colour (Церемония выноса знамени) – традиционный парад, который проводится ежегодно с начала XVII века – прошел в Великобритании в субботу, 9 июня.



