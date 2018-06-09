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В Ошмянском районе в ДТП пострадал католический священник
В полдень 4 июня на автодороге «Юго-восточный обход города Ошмяны» в Ошмянском районе на обозначенном перекрестке управлявший спортивным мотоциклом Honda cbr 1100 31-летний житель Островецкого района пошел на обгон ехавшего в попутном направлении и поворачивающего налево трактора «МТЗ 892», которым управлял 71-летний пенсионер.
В результате столкновения транспортных средств байкер получил тяжкие телесные повреждения и с переломами ноги был госпитализирован. Как сообщает
Оба участника ДТП в момент столкновения были трезвы.
По информации
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В полдень 4 июня на автодороге «Юго-восточный обход города Ошмяны» в Ошмянском районе на обозначенном перекрестке управлявший спортивным мотоциклом Honda cbr 1100...
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