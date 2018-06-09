Белорусская и российская стороны договорились по «молочному вопросу»

Сообщается, что «дорожная карта» подписана в рамках достигнутых ранее правительствами двух стран договоренностей и рассчитана на 2018 год. В ней прописаны мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации» по снятию взаимных ограничений на поставки продукции.

В частности, с 11 июня Россельхознадзор снимает временные ограничения на поставки продукции четырех белорусских предприятий – производителей мяса и комбикормов: ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ООО «Вахавяк Плюс», ООО «Гродненский мясокомбинат», ООО «Белэкотехника». С 11 июня Россельхознадзор сможет восстановить право экспорта молочной продукции еще для трех белорусских предприятий, если будут предоставлены документы о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, определенным российской службой.

Вместе с тем Россельхознадзор указывает, что Беларусь продолжает поставлять в Россию продукцию с многочисленными нарушениями требований законодательства ЕАЭС. С 9 июня ведомство ограничило поставки продукции ОАО «Витебский мясокомбинат» (из-за бактерий кишечной палочки в говядине) и витебского ОАО «Молоко» (в питьевом молоке с этого предприятия был выявлен альбендазол). Для продукции еще шести предприятий вводится режим усиленного лабораторного контроля (список опубликован на сайте ведомства).

Напомним, с 6 июня Россия временно ограничила поставки молока из Беларуси. В частности, российская сторона объяснила свое решение тем, что из нашей страны якобы поступает небезопасная молочная продукция. Для урегулирования вопроса белорусские представители направились в Москву.

Отметим, что претензии к качеству белорусской молочной продукции возникают у российской стороны уже в течение нескольких лет. Наши власти считают, что претензии часто не обоснованы и причины ограничений вовсе не в качестве продукции, а в политической подоплеке. При этом Беларусь остается крупнейшим поставщиком молока в Россию. По данным Россельхознадзора, в 2017 году Беларусь завезла в Россию 950,5 тыс. т молочной продукции, на ее долю пришлось 86% всего российского импорта.