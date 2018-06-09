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Ольга Худенко взяла серебро на чемпионате Европы по гребле
Белорусская байдарочница Ольга Худенко заняла второе место на дистанции 500 метров в заезде одиночек на чемпионате Европы в Белграде.
Она показала результат 1 минута 48,762 секунды. Золото досталось представительнице Венгрии Дануте Козак.
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Белорусская байдарочница Ольга Худенко заняла второе место на дистанции 500 метров в заезде одиночек.
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