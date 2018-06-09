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Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен. Насколько успешно власти борются с "проблемой №1"
В Беларуси растут инфляционные ожидания населения. Это
Для сравнения:
Выросло число белорусов, которые считают, что сейчас не самое благоприятное время для крупных покупок. В мае такого мнение придерживалось 66,3% опрошенных, а в феврале — 65%.
Увеличилось число белорусов, у которых за последние 3 месяца не было крупных покупок — 48,1% в мае против 45,4% в феврале.
Напомним, в марте Александр Лукашенко
Тогда президент заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий, — сказал президент.
— Ваша задача — чтобы рост цен для населения перестал быть проблемой номер один. Пока инфляционные ожидания населения высоки. Почти 90% уверены, что товары и услуги будут расти. Это ненормально, — поручил президент правительству.
Инфляция в Беларуси в апреле
Напомним, ранее Федерация профсоюзов Беларуси
Аналитики ЕАБР
В 2019−2020 гг. «при отсутствии значимых внутренних и внешних шоков» инфляция прогнозируется на уровне 5,3% и 4,9% соответственно.
По итогам января−апреля прирост ВВП Беларуси составил 4,8%, за первый квартал — 5,1%. Власти прогнозировали, что экономика вырастет по итогам 2018 года на 3,5%.
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Только пятая часть белорусов - 20,4% - считают, что в ближайшие 12 месяцев инфляция будет расти медленнее, чем сейчас.
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