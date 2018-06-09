|
В США медсестрам разрешили выдавать марихуану в школах
>
В США, штате Колорадо, приняли новый закон: теперь школьные медсестры могут выдавать ученикам марихуану по медицинским показаниям с разрешения родителей,
Полный легалайз в Колорадо существовал и ранее: в школу приходили родители с марихуаной, не предназначенной для курения, когда их ребенку нужно было принять лекарство. Теперь же за дозировкой препарата на основе каннабиса будут следить медсестры, родителям же нужно просто один раз принести в школу рецепт от врача.
Для справки: Колорадо первым из американских штатов разрешил выращивать, продавать и употреблять марихуану в увеселительных целях. Помимо Колорадо, каннабис легализован в штатах Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США, штате Колорадо, приняли новый закон: теперь школьные медсестры могут выдавать ученикам марихуану по медицинским показаниям с разрешения родителей, пишет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)