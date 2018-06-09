В США медсестрам разрешили выдавать марихуану в школах

В США, штате Колорадо, приняли новый закон: теперь школьные медсестры могут выдавать ученикам марихуану по медицинским показаниям с разрешения родителей, пишет «Нож», ссылаясь на High Times.

Полный легалайз в Колорадо существовал и ранее: в школу приходили родители с марихуаной, не предназначенной для курения, когда их ребенку нужно было принять лекарство. Теперь же за дозировкой препарата на основе каннабиса будут следить медсестры, родителям же нужно просто один раз принести в школу рецепт от врача.

По закону марихуана должна храниться в закрытом на ключ ящике. Школьникам запрещается провозить марихуану в школьном автобусе или приносить с собой.

Для справки: Колорадо первым из американских штатов разрешил выращивать, продавать и употреблять марихуану в увеселительных целях. Помимо Колорадо, каннабис легализован в штатах Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния.