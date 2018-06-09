ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США медсестрам разрешили выдавать марихуану в школах

10.06.2018 12:25 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В США, штате Колорадо, приняли новый закон: теперь школьные медсестры могут выдавать ученикам марихуану по медицинским показаниям с разрешения родителей, пишет «Нож», ссылаясь на High Times.

Полный легалайз в Колорадо существовал и ранее: в школу приходили родители с марихуаной, не предназначенной для курения, когда их ребенку нужно было принять лекарство. Теперь же за дозировкой препарата на основе каннабиса будут следить медсестры, родителям же нужно просто один раз принести в школу рецепт от врача. 
По закону марихуана должна храниться в закрытом на ключ ящике. Школьникам запрещается провозить марихуану в школьном автобусе или приносить с собой.

Для справки: Колорадо первым из американских штатов разрешил выращивать, продавать и употреблять марихуану в увеселительных целях. Помимо Колорадо, каннабис легализован в штатах Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США, штате Колорадо, приняли новый закон: теперь школьные медсестры могут выдавать ученикам марихуану по медицинским показаниям с разрешения родителей, пишет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика