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Граната взорвалась в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших
В украинском городе Сумы 10 июня около 6 утра произошёл взрыв в ночном клубе «Луна». Полиция сообщает про семерых пострадавших.
По сведениям правоохранителей, подозреваемый 1990 года рождения бросил гранату в сторону охранников заведения. Его задержали.
В больницу доставлены семеро пострадавших, в том числе одна девушка. У всех осколочные ранения.
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В украинском городе Сумы 10 июня около 6 утра произошёл взрыв в ночном клубе «Луна». Полиция сообщает про семерых пострадавших.
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