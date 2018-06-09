Граната взорвалась в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших

В украинском городе Сумы 10 июня около 6 утра произошёл взрыв в ночном клубе «Луна». Полиция сообщает про семерых пострадавших.

По сведениям правоохранителей, подозреваемый 1990 года рождения бросил гранату в сторону охранников заведения. Его задержали.

В больницу доставлены семеро пострадавших, в том числе одна девушка. У всех осколочные ранения.