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Кыргызстан принял от Китая председательство в Шанхайской организации сотрудничества
В Циндао, где проходит саммит организации, состоялась процедура передачи председательства от Китая Кыргызстану.
Это значит, что следующий саммит примет именно эта среднеазиатская страна.
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В Циндао, где проходит саммит организации, состоялась процедура передачи председательства от Китая Кыргызстану.
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