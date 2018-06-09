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Участники саммита ШОС договорились путем модернизации усилить транзитный потенциал Евразии

10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Главы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность способствовать усилению транзитного потенциала на евразийском пространстве путем строительства и модернизации региональных транспортных маршрутов. Об этом говорится в декларации, опубликованной сегодня по итогам саммита ШОС в Циндао (Восточный Китай).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56284.php

Участники саммита ШОС договорились путем модернизации усилить транзитный потенциал Евразии

"Государства-члены подчеркнули важность продвижения многостороннего сотрудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов", - отмечается в документе.

В нем также указывается на необходимость развития автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные магистрали, создания мультимодальных логистических центров, внедрения передовых и инновационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации.

Как следует из декларации, это позволит лучше координировать процессы пограничного, таможенного и санитарно-эпидемиологического контроля при перемещении товаров через границу, а также в ходе реализации совместных инфраструктурных проектов на территории стран ШОС.

Также участники саммита поддержали инициативу о проведении в Узбекистане первой встречи руководителей железнодорожных администраций государств - членов ШОС в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности.

Государства-члены подтвердили поддержку инициативы КНР "Один пояс, один путь". Отмечена проводимая работа по ее совместной реализации, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы. Государства-члены выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.

Кроме того, в декларации говорится, что главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества выступили в поддержку усиления роли Всемирной торговой организации как гаранта стабильного развития глобальной экономической системы, препятствующего протекционистским тенденциям.

"ВТО является ключевой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия правил многосторонней торговой системы, - указывается в документе. - В целях поддержания авторитетности и эффективности правил ВТО государства-члены выступают за совместное формирование мировой экономики открытого типа, последовательное укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отношений и торгового протекционизма в любых проявлениях".

Как отмечается в декларации, для свободного продвижения товаров, капиталов, услуг и технологий требуется создать благоприятные условия, предусматривающие упрощение торговых процедур.

Среди ключевых направлений по стимулированию развития свободной торговли участники саммита назвали такие меры, как оказание поддержки малому и среднему предпринимательству, содействие электронной коммерции на пространстве ШОС. "Это имеет большое значение для развития экономики, повышения занятости и роста благосостояния населения. Страны ШОС выступают за дальнейшее развитие договорно-правовой базы в данных сферах", - подчеркивается в документе.

Саммит ШОС в Циндао (восточная провинция Шаньдун) состоялся 9-10 июня. По итогам встречи "шанхайской восьмерки" подписано порядка 20 документов.

 
 
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Главы стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность способствовать усилению транзитного потенциала на евразийском пространстве...
 
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