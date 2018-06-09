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Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта АПК

10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №440 от 8 июня 2018 года, которое официально размещено на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56283.php

Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта АПК

Согласно постановлению, Беларусь в 2019-2024 годах привлечет льготный правительственный кредит КНР сроком на 15 лет для реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (второй этап) в сумме 2 540 млн китайских юаней.

Постановлением одобрен также проект соответствующего кредитного соглашения между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров. На проведение переговоров по соглашению и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для реализации документа уполномочен Минфин.

Кроме того, Совет Министров постановлением от 8 июня 2018 года №439 одобрил рамочное соглашение о предоставлении кредита. На проведение переговоров и подписание уполномочено Министерство экономики.

Как сообщалось, аналогичное рамочное соглашение по реализации первого этапа высокотехнологичного инвестпроекта в АПК Беларусь и Китай подписали в феврале. Тогда речь шла о льготном кредите в 1,75 млрд юаней.

Процедура представления Китаем займа включает в себя подписание межправительственного рамочного соглашения о предоставлении льготного кредита, а затем - кредитного соглашения с Эксимбанком.

 
 
Ссылка на источник 44
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Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №440 от 8 июня...
 
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