В один из крупнейших агрогородков Беларуси – Хотыничи, что в Ганцевичском районе Брестчины, корреспондента газеты "7 дней" занесло, по большому счету, случайно.



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Журналистское любопытство и подвернувшаяся оказия помогли разобраться, отчего на сельских улицах с утра так многолюдно, какой транспорт здесь считают самым массовым, как хотыновцам помогает лес и что такое "хатули".



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Но обо всем – по порядку!

Спасибо случаю

Из Минска до "вёсачкi" мы ехали почти четыре часа. Есть дорога и короче, но наш навигатор решил показать журналисту здешние окрестности. И, как оказалось, неслучайно. За окном автомобиля проплывали удивительные по красоте пейзажи: молчаливые сосны и березы, широкие поля с золотисто-зелеными колосьями и ярко-синими васильками…

В воздухе стойко держался сладковато-горький аромат цветущих черемухи и жасмина. Вся благодать начинающегося лета настраивала на умиротворенный лад неспешного созерцания бытия. Однако мое лирическое настроение вмиг закончилось, как только на въезде в Хотыничи появилось множество сельчан с детьми и огромными букетами пионов. И все на "роварах"! Репортерская жилка взрогнула и заставила остановить машину.



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Территория счастья

Так куда спешат сельчане? Оказалось, все дороги вели к Хотыничской средней школе – на праздник последнего звонка 2018-го учебного года. Во дворе учреждения образования буквально яблоку негде было упасть. Нарядные девчонки и ребята-выпускники, такие вмиг повзрослевшие и притихшие… И, конечно же, любимые учителя, а также родители, друзья и подруги, бабушки, дедушки, братья и сестры, тети, дяди, почетные гости праздника… Вспышки фотоаппаратов и видеокамер, море цветов, улыбок, музыки, песен и танцев – атмосфера большого семейного торжества, не иначе!



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С какими же эмоциями покидают школу выпускники, поинтересовалась я у несколько растерянного от такого внимания 11-го класса. Большинство – с чувством радости и печали одновременно: с сожалением, что закончились школьные годы, и с надеждой, что взрослая жизнь будет еще интереснее! И, конечно, с благодарностью к тем, кто, не считаясь с личным временем, а порой и здоровьем, делился с детьми своими знаниями, умениями и навыками – к любимым учителям. Среди них – и директор школы Светлана Перещук, которая тепло и с энтузиазмом рассказала о школе, коллективе и учениках.

Варта верыць у свае сілы

К слову, в Хотыничской средней школе обучаются почти 300 учеников, работают 40 учителей. Уже второй год подряд коллектив занимает первые места среди сельских учреждений образования Ганцевичского района по итогам работы за год. В копилке наград – грамоты, дипломы различных уровней. Особое внимание здесь уделяется сохранению народных традиций, патриотическому и духовному воспитанию подрастающего поколения. Светлана Владимировна ни разу не пожалела, что выбрала профессию педагога, осталась в родной деревне и не променяла ее на шумный, беспокойный город.



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– Мы імкнёмся паказаць нашым вучням, што ў жыцці можна дасягнуць пастаўленых мэт, калі верыць у свае сілы, працаваць з зацятасцю, ісці наперад, незалежна ад таго, дзе ты жывеш, вучышся. А ў цэлым – нашы дзеці па-ранейшаму добрыя і адкрытыя, вельмі працавітыя і таленавітыя. Яны практычна нічым не вылучаюцца сярод сваіх гарадскіх аднагодкаў, наадварот, нават у многім лепшыя, – убеждена Светлана Перещук.

В агрогородке – как в городе

Разговор с директором школы мог продолжаться долго, но время поджимало – в командировках его вечно не хватает. В центре агрогородка мы повстречали председателя Хотыничского сельисполкома Геннадия Перещука. Причем визит репортеров в "вёсачку" местное руководство вовсе не смутил. Отнюдь! Геннадий Александрович оказался очень приветливым и доброжелательным хозяином, предложив познакомить нас с окрестностями. К слову, Перещук пригодился там, где родился, – в Хотыничах. Здесь его знает и уважает каждый житель – от мала до велика.



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Председатель Хотыничского сельского исполнительного комитета Геннадий Перещук

– Наше главное богатство – это люди. Без них я – никто! Вместе мы решаем проблемы, думаем и делаем все, чтобы на селе было комфортно и красиво. Иногда приходится разговаривать, убеждать, но еще никто не возразил и не сказал, что та или иная инициатива деревне не нужна. Очень хочется, чтобы людям было комфортно в родной деревне, чтобы она была красивой, уютной и ухоженной, а жители гордились ею, – рассказал Геннадий Перещук.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56282.php

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К слову, в Хотыничах – более двух тысяч человек, восемьсот дворов. В "вёсачке" центральные улицы – Ганцевичская и Пинская. Говорят, что если соединить их вместе, то получится около семи километров. Именно поэтому велосипед в агрогородке самый популярный вид транспорта – их количество приближается к тысяче! Сельчане шутят: "Па колькасці ровараў на душу насельніцтва Хатынiчы абгоняць сталіцу!".



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Сегодня здесь есть практически все, что необходимо человеку для комфортной жизни, кроме природного газа. На территории агрогородка открыты врачебная амбулатория и больница, есть отделение связи, работают школа и детский сад, магазины, развита иная инфраструктура... Ведущая роль в благоустройстве агрогородка принадлежит ОАО "Хотыничи". А вот летом и осенью практически каждая семья уходит в леса и болота. Но не прятаться – трудолюбивые сельчане зарабатывают на сборе ягод вполне достойные деньги! Летний день год кормит, отдыхать после будем, считают сельчане. И их усилия окупаются сторицей.



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Кніга – жаданы госць!

Одна из ключевых фигур на селе – Галина Свирид, заведующая Хотыничской сельской библиотекой. Ее трудовой стаж в должности насчитывает более тридцати шести лет. А роль книги в жизни сельчан не стоит недооценивать.



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Заведующая Хотыничской сельской библиотекой Галина Свирид

– У нас кніга – жаданы госць! Чытаюць усё – ад любоўных раманаў да духоўнай літаратуры. Карыстаюцца папулярнасцю кнігі пра сад і гарод. А яшчэ нашы жыхары вельмі працавітыя, край славіцца сваімі ўмельцамі, майстрыхамі і талентамі. Лічу, што захаванне традыцый – гэта і ёсць павага да сваёй гісторыі, мінулага, да бацькоўскай зямлі. З даўніх пор у кожнай хаце ўмелі спрактыкавана гатаваць і вязаць, шыць і вырабляць прадметы побыту. Творы сельскіх умельцаў карыстаюцца попытам і дагэтуль, а сапраўдныя майстры – усеагульнай павагай, – поведала нам Галина Владимировна.

Легенды агрогородка

По словам главного библиотекаря, бытует несколько версий названия "вёскi" Хотыничи. Раньше ходила такая легенда. Было у матери трое сыновей. Выросли они, старший и средний из отцовского гнезда улетели. Первый среди бора поселился, там теперь деревня Борки. И второй недалеко ушел – поделил с соседом землю и построился на "раздяле", там теперь Раздяловичи стоят. А третий захотел с матерью в отцовском доме остаться, так место и назвали – Хаценiчы, от слова "хацець", а потом они Хотыничами стали.



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Другая версия: как-то давно зимой через эту местность проезжали путешественники. Издалека один из них увидел небольшие дома, почти полностью накрытые снегом. И спросил он тогда у другого: "Што гэта там?" А в ответ услышал: "Хаты нечыя". От этого словосочетания и пошло название "вёскi" Хотыничи. А еще предполагают, что имя деревни могло произойти от слова "хатулі" – так в былое время на Полесье называли деревянную обувь. Такие вот варианты.



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Большая дружная семья

Не могли мы не заехать к Зарине Омрейчик – молодой маме двух замечательных дочек, отличной хозяйке и жене.

Зарина Викторовна родилась в Ганцевичах, получила высшее педагогическое образование, вышла замуж за своего Владимира и переехала жить в Хотыничи. Теперь работает заместителем директора по воспитательной работе в местной школе, а муж – в лесничестве. Зарина никогда не задумывалась о том, чтобы задержаться в городе надолго.



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Зарина Омрейчик

– Я ни на минуту не сожалею, что вышло так, а не иначе. Здесь у нас собственный дом и земля, а еще небольшое хозяйство, за которым помогает присматривать моя свекровь Ольга Григорьевна. Это большое подспорье для жизни. У нас в Хотыничах уютно: нет городского шума, свежий воздух, замечательные соседи, которые всегда помогут друг дружке. Здесь все живут как большая дружная семья – трудятся, учатся, растят детей, – рассказала Зарина Омрейчик.

По словам нашей собеседницы, времени на развлечения почти не остается: дом – работа – дом. А еще она является депутатом сельского Совета депутатов, этой общественной работе женщина уделяет немало своих сил. Зарина болеет душой за все родное село, за его настоящее и будущее. Своим личным примером привлекает земляков к активной общественной деятельности по благоустройству территории Хотыничей. Кстати, Зарина лично пыталась научить ворочать сено столичного репортера. Но об этом – чуть позже. А пока отмечу, что чисто в агрогородке не случайно – люди стараются. Много в округе малых архитектурных форм, вокруг которых пестрят разнообразием цветочные клумбы. Нигде не увидишь зарослей из неухоженной кустовой растительности.

У працы і клопатах час хутчэй ідзе

Среди самых уютных усадеб, возле которой уже более тридцати лет возвышается огромный грецкий орех, раскинув пышные ветви, – дом местной знаменитости, рукодельницы Ольги Волчок. А до чего же красивые резные наличники на окнах! Оказывается, Хотыничи с давних пор славятся своими столярными династиями. Местные жители говорят, что такая мода появилась в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, когда местные мастера ездили работать на стройки всего Советского Союза.

– Заходзьце, калi ласка! Я вам свае вырабы пакажу. Ды нашыя песнi праспяваю! – радушно позвала к себе хозяйка усадьбы Ольга Николаевна.

Зайдя в дом, сдержать восхищение и удивление невозможно. Красота неземная! Сельскую хату украшают десятки, а то и сотни вышитых хозяйкой рушников, покрывал, салфеток, наволочек… Как будто здесь мануфактурное производство кто-то наладил! А по разнообразию рисунков и техник можно сразу открывать в газете специальную рубрику для рукодельниц.



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Ольга Волчок

– Гэта усё мяне мацi навучыла: i шыць, i вышываць… А што, зараз усё можна купiць у магазiне, а раней не было нiчога. Нiколi не любiла гультайнічаць. Усё жыццё мы з мужам працавалi, дзетак расцiлi. I па ягады я хадзiла заўсёды. А яшчэ багульнiк жала, у Копыль яго здавала. Яго ж не кожны можа жаць, бо ён за галаву хапае. А мне вось не шкодзiў. За лета я назбiрала зёлак на вялікую суму савецкіх рублёў. Грошы паклала на кнiжку, думала, будуць дзеткi вучыцца – памагу. Дык тыя грошы адным днём прапалi. Шкада, бо цяжкi труд быў. А тады падумаю – не ў адной мяне, дык што зробіш, – вспоминает Ольга Николаевна.

Время прошло, дети выросли, и теперь частенько в доме рукодельницы собирается несколько поколений: дети, внуки, правнуки. И ни одна семейная посиделка не может пройти без озорных частушек Николаевны и душевных белорусских напевов. Кстати, несколько песен мы с рукодельницей спели вместе. То, как поет мастерица из Хотыничей, не сравнить ни с каким концертом – невозможно словами передать, что делается в душе, когда она выводит ноты!



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– Песня са мной iдзе па жыццi. Спяваць люблю з маленства. Колькі сябе памятаю, столькі ж люблю родныя песні, – рассказывает Николаевна.

К слову, наша собеседница является одной из участниц местного народного фольклорно-этнографического коллектива "Хатовічы", который выступает не только на районных мероприятиях, но даже участвует в международных конкурсах. Руководит им Татьяна Буйкевич. В репертуаре коллектива, которому уже более тридцати лет, местные обрядовые песни и танцы.

А еще в свои шестьдесят девять Ольга Николаевна держит немалое хозяйство: двух коров, двух свинок, шестнадцать кур и двух собак.

Удивляюсь, не препятствует ли возраст, хватает ли здоровья на то, чтобы накормить и доглядеть всю эту живность? Мастерица из Хотыничей ответила так: – У працы і клопатах час хутчэй ідзе, душа і рукі занятыя нечым карысным і патрэбным... Не прывыкла, ды і не ўмею я сядзець без справы!

***

Еще одна страничка путешествий. Еще одна "вёсачка", которая не может оставить равнодушной. Знакомства, после которых теплее и радоснее на душе... Ну как же не отправиться в новую поездку?!



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Вместо P. S.

Как же приятно пахнет ароматное сено! Но ведь с ним нужно уметь обращаться, подумала я и попросила своих новых знакомых, Зарину Омрейчик и Геннадия Перещука, научить меня правильно заготавливать этот первоклассный корм для домашнего скота.

– Правильное сено – это хорошо высушенная, то есть не пересушенная и не сырая трава. Не до конца высушенное сено плохо хранится, быстро начинает подгнивать. А в пересушенном "наедку" мало, – предупредили меня, выдавая орудие труда – грабли.



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С непривычки я взяла сей инструмент совсем не так, как надо, и уверенно начала ворошить подсыхающую траву, переворачивать и волоковать ее по всему участку. Ветер разносил сено по лугу, мне, чтобы справиться, даже пришлось заменить грабли на руки – так почему-то было проще! Геннадий и Зарина пришли на помощь – показали, как работать правильно.

Следующим этапом стало формирование сена в стог с помощью вил. Это занятие показалось мне увлекательным – приятно видеть, как растет горка высушенной травы! Даже про время забыла, и только звонок мобильника напомнил, что я таки на работе.

– Для первого раза неплохо! – подбодрили меня наставники. И пригласили еще раз к себе в гости – на прополку свеклы.