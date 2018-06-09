На платформе Talaka идет сбор средств на приют для животных, пострадавших от жестокого обращения и оказавшихся на улице

«Недавно мы купили участок в 2,5 гектара в кобринском районе. Уже есть договоренности о помощи волонтеров. Я сам по профессии строитель, так что смогу без привлечения специалистов построить необходимые вольеры и прилегающие строения. В моей команде есть ветеринар, который назначит при необходимости курс лечения. Вместе мы создадим настоящий райский уголок, где не будет места для жестокости, и каждый кто придет сюда, станет немного добрее», - говорит руководитель проекта Сергей Юцык.



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На территории приюта будет свой огород, который частично обеспечит животных едой. Кроме того, любой человек сможет приехать сюда, чтобы посмотреть на животных или даже забрать к себе домой.

У Сергея большой опыт в выхаживании питомцев. Сейчас у него живет несколько собак и козленок. Но принять больше животных-он пока не может. Если будет построен приют, то в него смогут попасть и брошенный щенок и лошадь, которую хотят отправить на убой.