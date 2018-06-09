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ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте
10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте в Парке культуры и отдыха чествовали выдающихся выпускников школ и гимназий Ленинского района. Дорога в жизнь открылась для 716 выпускников, в том числе для 22 медалистов.
Фото Вадима Якубёнка
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В Бресте в Парке культуры и отдыха чествовали выдающихся выпускников школ и гимназий Ленинского района. Дорога в жизнь открылась для 716 выпускников, в том числе для...
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