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ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте

10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте в Парке культуры и отдыха чествовали выдающихся выпускников школ и гимназий Ленинского района. Дорога в жизнь открылась для 716 выпускников, в том числе для 22 медалистов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56278.php

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад и бал выпускников в Бресте

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте в Парке культуры и отдыха чествовали выдающихся выпускников школ и гимназий Ленинского района. Дорога в жизнь открылась для 716 выпускников, в том числе для...
 
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