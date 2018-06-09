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«Человек года» Людмила Денисевич: «Не имею права подводить людей»

10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Директор вспомогательной школы Бреста в области образования удостоена почётного звания «Человек года».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56277.php

«Человек года» Людмила Денисевич: «Не имею права подводить людей»

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

 
Теги: Брест
 
 
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Директор вспомогательной школы Бреста в области образования удостоена почётного звания «Человек года». Автор фото: Алексей ГАНЧУК Людмила Денисевич из числа...
 
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