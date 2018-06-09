|
«Человек года» Людмила Денисевич: «Не имею права подводить людей»
10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Директор вспомогательной школы Бреста в области образования удостоена почётного звания «Человек года».
Автор фото: Алексей ГАНЧУК
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор вспомогательной школы Бреста в области образования удостоена почётного звания «Человек года». Автор фото: Алексей ГАНЧУК Людмила Денисевич из числа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)