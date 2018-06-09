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В Барановичах на пожаре в квартире погиб пенсионер

10.06.2018 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 6-00 09.06.2018 до 6-00 10.06.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров. 1 человек погиб. Огнем уничтожено 3 строения, повреждено 2 строения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56276.php

В Барановичах на пожаре в квартире погиб пенсионер

09.06.2018 года в 06-17 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о задымлении на лестничной площадке девятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Наконечникова в г. Барановичи.

По прибытии к месту вызова установлено, что из окна квартиры на шестом этаже идет дым, со слов соседей, в квартире возможно нахождение человека.

Звеном газодымозащитной службы после вскрытия деревянной входной двери на полу в коридоре без признаков жизни обнаружен и вынесен на руках на лестничную клетку хозяин квартиры, пенсионер 1943 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий бригадой СМП констатирована смерть.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении со стороны погибшего.

09.06.2018 г., 15-25. В д. Кнубово Пинского района на ул. 60 Лет Октября произошел пожар в кирпичном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1954 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны хозяина.

10.06.2018 г., 00-51. В д. Хотомель Столинского района на ул. Щорса произошел пожар в деревянном жилом доме, принадлежащем пенсионерке 1937 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены, перекрытие и внутренняя отделка дома. Рассматриваемая версии причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

10.06.2018 г., 01-02. В г. Жабинка на ул. Заводской на пустыре произошел пожар в металлическом вагончике, размерами 2х3 м, принадлежность устанавливается. Огнем вагончик уничтожен. Рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

10.06.2018 г., 01-16. В д. Кокорица Дрогичинского района на ул. Кутасы произошел пожар в хозяйстве пенсионера 1941 г.р. Огнем уничтожены два деревянных хозяйственных строения. Причина пожара устанавливается.

10.06.2018 г., 02-27. В г. Ивацевичи на ул. Заводской произошел пожар в деревянном нежилом доме, принадлежность устанавливается. Огнем повреждены стол, окно, закопчена внутренняя отделка дома. Причина пожара устанавливается.

 
 
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С 6-00 09.06.2018 до 6-00 10.06.2018 на территории Брестской области зарегистрировано 6 пожаров. 1 человек погиб. Огнем уничтожено 3 строения, повреждено 2 строения. 09.06.2018 года в...
 
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