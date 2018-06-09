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ЧЕ по гребле: каноистки Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебряную награду на дистанции 500 метров
Наш тандем преодолел указанную дистанцию за 1 минуту 56,238 секунды. Победу праздновали каноистки из Венгрии.
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ЧЕ по гребле: каноистки Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебряную награду на дистанции 500 метров
пех Ольги Худенко на чемпионате Европы по гребле в Белграде поддержали ещё две наши девушки. Это Надежда Макарченко и Ольга Климова, которые финишировали вторыми в...
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