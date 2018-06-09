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ЧЕ по гребле: каноистки Надежда Макарченко и Ольга Климова завоевали серебряную награду на дистанции 500 метров

10.06.2018 13:05 — Разное | ОНТ  
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Успех Ольги Худенко на чемпионате Европы по гребле в Белграде 10 июня поддержали ещё две наши девушки. Это Надежда Макарченко и Ольга Климова, которые финишировали вторыми в заезде на 500 метров.

Наш тандем преодолел указанную дистанцию за 1 минуту 56,238 секунды. Победу праздновали каноистки из Венгрии.

 
 
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пех Ольги Худенко на чемпионате Европы по гребле в Белграде поддержали ещё две наши девушки. Это Надежда Макарченко и Ольга Климова, которые финишировали вторыми в...
 
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