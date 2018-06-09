ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин призвал страны ШОС подключаться к ЕАЭС

10.06.2018 12:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Путин призвал страны ШОС подключаться к ЕАЭС

Проект большого Евразийского партнерства будет открыт для всех стран ШОС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве, оно, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - сказал российский лидер. Президент России назвал развитие экономических связей важным направлением деятельности ШОС.

"Набирает обороты торговля и инвестиции, мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, устраняем избыточные административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства", - отметил Владимир Путин.

"Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации усилий при реализации торговых и инвестиционных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы "Один пояс и один путь", - заявил президент России.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект большого Евразийского партнерства будет открыт для всех стран ШОС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь – на 101 месте в рейтинге миролюбия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика