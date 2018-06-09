Путин призвал страны ШОС подключаться к ЕАЭС





Проект большого Евразийского партнерства будет открыт для всех стран ШОС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве, оно, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - сказал российский лидер. Президент России назвал развитие экономических связей важным направлением деятельности ШОС.

"Набирает обороты торговля и инвестиции, мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, устраняем избыточные административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства", - отметил Владимир Путин.

"Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации усилий при реализации торговых и инвестиционных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы "Один пояс и один путь", - заявил президент России.