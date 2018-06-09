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Труп женщины обнаружен в Светлогорске
10.06.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты
Мертвую женщину без одежды обнаружил велосипедист.
Около пяти часов утра 8 июня он ехал через Октябрьский микрорайон, сообщает
Районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
Устанавливается личность женщины, обстоятельства и причина смерти.
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Устанавливается личность женщины, обстоятельства и причина смерти.
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