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Труп женщины обнаружен в Светлогорске

10.06.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Труп женщины обнаружен в Светлогорске
Фото из открытых источников

Мертвую женщину без одежды обнаружил велосипедист.

Около пяти часов утра 8 июня он ехал через Октябрьский микрорайон, сообщает «Ранак».Тело лежало возле дома №41 А.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

Устанавливается личность женщины, обстоятельства и причина смерти.
 

 
 
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Устанавливается личность женщины, обстоятельства и причина смерти.
 
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