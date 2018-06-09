В Минске ищут пропавшего мужчину, страдающего провалами в памяти

Поисково-спасательный отряд «Ангел» и Октябрьский РУВД Минска второй день подряд ведут поиски пропавшего 68-летнего жителя Минска Виктора Шабанова.

8 июня мужчина решил прогуляться вечером, около 19:00. Но домой он не вернулся. О том, где находится пропавший сейчас, ничего не известно.

На момент исчезновения на мужчине были синие джинсы, темно-синий пуловер, коричневые туфли. Пропавший страдает провалами в памяти и может быть дезориентирован.

Кроме того, у него диабет второго типа (инсулинозависимый). Если у вас есть какая-либо информация о Викторе Шабанове, просьба позвонить на +375 (33) 6666-856, +375 (33) 6666-033 или 102.



