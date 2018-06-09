ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В барановичской девятиэтажке произошел пожар: погиб пенсионер

10.06.2018 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В барановичской девятиэтажке произошел пожар: погиб пенсионер
Первый каталог

Пламя занялось в квартире, принадлежащей пенсионеру 1943 года рождения. Сотрудники МЧС обнаружили пожилого человека, который не подавал признаков жизни, на полу в коридоре. Мужчину вынесли на руках на лестничную клетку. После проведения реанимационных мероприятий бригада СМП констатировала смерть, сообщили в учреждении Бресткого областного управления МЧС Республики Беларусь.

В барановичской девятиэтажке произошел пожар: погиб пенсионер Домашняя эвакуация. Как вести себя при пожаре

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении со стороны погибшего.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о задымлении на лестничной площадке девятиэтажного дома по улице Наконечникова в Барановичах поступило спасателям 9 июня рано утром.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Беларуси погибают каштаны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика