В барановичской девятиэтажке произошел пожар: погиб пенсионер

Пламя занялось в квартире, принадлежащей пенсионеру 1943 года рождения. Сотрудники МЧС обнаружили пожилого человека, который не подавал признаков жизни, на полу в коридоре. Мужчину вынесли на руках на лестничную клетку. После проведения реанимационных мероприятий бригада СМП констатировала смерть, сообщили в учреждении Бресткого областного управления МЧС Республики Беларусь.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов не проводилась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении со стороны погибшего.