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Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову
Фото из социальных сетей
Выпирающая часть конструкции грузового автомобиля буквально срезала крышу легковушки. Согласно официальным данным, водитель был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажир скончался от "травм, не совместимых с жизнью".
По словам очевидцев, несчастному оторвало голову. Свидетели сделали фото последствий жуткого ДТП.
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В ночь на 9 июня на проспекте Мира в Набережных Челнах в Республике Татарстан автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовик.
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