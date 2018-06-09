ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жертве жуткого ДТП под Казанью оторвало голову

10.06.2018 12:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из социальных сетей
В ночь на 9 июня на проспекте Мира в Набережных Челнах в Республике Татарстан автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовик со строительной вышкой, передает портал inkazan.ru.

Выпирающая часть конструкции грузового автомобиля буквально срезала крышу легковушки. Согласно официальным данным, водитель был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажир скончался от "травм, не совместимых с жизнью".

По словам очевидцев, несчастному оторвало голову. Свидетели сделали фото последствий жуткого ДТП.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 9 июня на проспекте Мира в Набережных Челнах в Республике Татарстан автомобиль ВАЗ-2109 врезался в грузовик.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы по-прежнему опасаются резкого роста цен. Насколько успешно власти борются с "проблемой №1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика