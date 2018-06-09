ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате

10.06.2018 12:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Ольга Бузова. Фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион". К сожалению для присутствующих, пела звезда вживую.

Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги на YouTube. Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон: "А миру нужен чемпион".

Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение под фонограмму, поэтому Ольге Бузовой пришлось петь самой. Поклонники были разочарованы выступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.

"Почему мне стыдно 😐", "кровь потекла из ушей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😨😨😨СТРАСТИ-МАРДАСТИ... Было в России 2 беды: дураки и дороги, теперь еще и Бузова...😑", "Она же просто орет, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка ее не спасла Кошмарррррррр", "Бузовой, что медведь на ухо наступил? И это, она считает пением? Ппц", "Пела бы под фонограмму, все уже привыкли, но это же ужас, нужно от преподавателя не вылезать, если уж хочешь петь, но у нее время нет на эти мелочи", "Уши вянут!!😆😆😆😆 капец !!!! Неприятно слушать", – писали поклонники в комментариях под роликом.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион".
 
Новости дня
Новости разные
 
Ольга Худенко взяла серебро на чемпионате Европы по гребле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Свислочская газета
Единство
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика