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"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате
Ольга Бузова. Фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги на YouTube. Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон: "А миру нужен чемпион".
Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение под фонограмму, поэтому Ольге Бузовой пришлось петь самой. Поклонники были разочарованы выступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.
"Почему мне стыдно 😐", "кровь потекла из ушей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😨😨😨СТРАСТИ-МАРДАСТИ... Было в России 2 беды: дураки и дороги, теперь еще и Бузова...😑", "Она же просто орет, не попадает в ноты. Даже хорошая подпевка ее не спасла Кошмарррррррр", "Бузовой, что медведь на ухо наступил? И это, она считает пением? Ппц", "Пела бы под фонограмму, все уже привыкли, но это же ужас, нужно от преподавателя не вылезать, если уж хочешь петь, но у нее время нет на эти мелочи", "Уши вянут!!😆😆😆😆 капец !!!! Неприятно слушать", – писали поклонники в комментариях под роликом.
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Телеведущая Ольга Бузова выступила на премии Fashion People Awards 2018 с новым синглом "Чемпион".
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