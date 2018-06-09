"Уши вянут": безголосую Бузову обвинили в подлом плагиате



Ольга Бузова. Фото: Sputnik / Екатерина Чеснокова

Организаторы мероприятия выложили ролик с номером Ольги на YouTube. Звезда в форме чирлидерши задорно пляшет и кричит в микрофон:Видимо, формат выступления не предусматривал исполнение под фонограмму, поэтомупришлось петь самой. Поклонники были разочарованы выступлением звезды. Ольга периодически теряла дыхание, поэтому временами ее не было слышно, а иногда можно было уловить, как телеведущая не попадает в ноты.писали поклонники в комментариях под роликом.