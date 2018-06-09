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The Times: Власти РФ выходили на связь с бизнесменом, который финансировал Brexit

10.06.2018 12:11 — Разное | UDF  
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Аррон Бэнкс. Фото: Matt Cardy / Getty Images
По данным The Sunday Times, предприниматель Аррон Бэнкс трижды встречался с российским послом в Великобритании Александром Яковенко.

Сам бизнесмен упоминал лишь об одной встрече. Кроме того, как утверждает газета, Аррон Бэнкс признался, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам».

40 тысяч электронных писем предпринимателя оказались в распоряжении издания.

 
 
Ссылка на источник 24
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Издание The Sunday Times утверждает, что предприниматель Аррона Бэнкс встречался с послом РФ в Соединенном Королевстве.
 
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