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The Times: Власти РФ выходили на связь с бизнесменом, который финансировал Brexit
Аррон Бэнкс. Фото: Matt Cardy / Getty Images
Сам бизнесмен упоминал лишь об одной встрече. Кроме того, как утверждает газета, Аррон Бэнкс признался, что «передал телефонные номера членов переходной команды Трампа российским чиновникам».
40 тысяч электронных писем предпринимателя оказались в распоряжении издания.
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Издание The Sunday Times утверждает, что предприниматель Аррона Бэнкс встречался с послом РФ в Соединенном Королевстве.
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